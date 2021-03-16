Ситуация с коронавирусом в мире остается неутешительной. Во многих странах количество новых случаев продолжает стабильно расти.

По состоянию на вечер 15 марта коронавирус в мире обнаружили у 119 603 761 человека, за сутки подтвердили более 400 тыс. новых больных.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерло 2 649 722 человека, за сутки их количество увеличилось на 7 тыс.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 29 115 662 (+52 261)

Бразилия — 11 439 558 (+76 178)

Индия — 11 385 339 (+26 291)

Россия — 4 400 045 (+9 437)

Великобритания — 4 258 442 (+4 618).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 529 529 (+1 073)

Бразилия — 277 102 (+1 997)

Мексика — 194 490 (+639)

Индия — 158 725 (+118)

Великобритания — 125 516 (+52).

Карантин в мире

В Италии с сегодняшнего дня вступает в силу жесткий карантин. В северных и центральных регионах закрылись магазины, школы и рестораны. Минздрав Италии надеется на улучшение ситуации со второй половины апреля.

В Германии подсчитали, что пандемия стоила их экономике €250 млрд.

Может ли быть еще один локдаун в Украине, сколько продлится третья волна коронавируса и как к ней готовятся страны мира — Факты ICTV собрали главные Covid-новости понедельника 15 марта.