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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 76 тыс. больных за сутки в Индии и 52 тыс. в США: Covid-19 в мире 15 марта

Ситуация с коронавирусом в мире остается неутешительной. Во многих странах количество новых случаев продолжает стабильно расти.

девушка в маске

По состоянию на вечер 15 марта коронавирус в мире обнаружили у 119 603 761 человека, за сутки подтвердили более 400 тыс. новых больных.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерло 2 649 722 человека, за сутки их количество увеличилось на 7 тыс.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 29 115 662 (+52 261)
  • Бразилия — 11 439 558 (+76 178)
  • Индия — 11 385 339 (+26 291)
  • Россия — 4 400 045 (+9 437)
  • Великобритания — 4 258 442 (+4 618).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 529 529 (+1 073)
  • Бразилия — 277 102 (+1 997)
  • Мексика — 194 490 (+639)
  • Индия — 158 725 (+118)
  • Великобритания — 125 516 (+52).

Карантин в мире

В Италии с сегодняшнего дня вступает в силу жесткий карантин. В северных и центральных регионах закрылись магазины, школы и рестораны. Минздрав Италии надеется на улучшение ситуации со второй половины апреля.

В Германии подсчитали, что пандемия стоила их экономике €250 млрд.

Может ли быть еще один локдаун в Украине, сколько продлится третья волна коронавируса и как к ней готовятся страны мира — Факты ICTV собрали главные Covid-новости понедельника 15 марта.

Фото: Depositphotos

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