На территории Австрии, государства в Центральной Европе, объявили о начале третьей волны пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер в эфире австрийской радиостанции. По его словам, нужно избежать массового роста количества зараженных в стране посредством проведения тестов на Covid-19 при выезде из регионов.

С 8 февраля в Австрии ослабили жесткий карантин и открыли школы и музеи, однако люди должны носить защитные маски. Для посещения салона красоты или парикмахерской нужно заблаговременно сдать тест на Covid-19. Другие ограничения до сих пор остаются в стране.

По состоянию на утро 15 марта в Австрии зафиксировали 495 464 случаев заболевания коронавирусом. За все время пандемии в стране от болезни умерли 8 892 человек. Сейчас коронавирусом в Австрии болеют 27 284 человек. В то же время в стране победить страшную болезнь удалось 459 288 людям.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 марта в Украине зафиксировали 1 467 548 случаев заболевания Covid-19. За сутки Covid-19 обнаружили еще у 6 792 человек, среди них 2 497 украинцев госпитализировали.

В стране зафиксировали 130 летальных случаев, однако преодолеть страшную болезнь смогли более 3,4 тыс. украинцев. За все время пандемии коронавируса в Украине 1 226 007 человек выздоровели от опасного заболевания.

Источник: ORF