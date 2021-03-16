PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Из-за скандала со Спутником V: в Словакии еще один министр подал в отставку

В Словакии министр по вопросам труда Милан Крайняк подал в отставку из-за скандала по закупке российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Из-за скандала со Спутником V: в Словакии еще один министр подал в отставку

В письме к президенту он отметил, что рассматривает свою отставку как шаг к завершению коалиционного кризиса.

По мнению Милана Крайняка, каждая коалиционная партия должна сделать политический жест на фоне кризиса, возникшего в результате скандала вокруг закупки российской вакцины Спутник V.

Читайте
Вакцину Спутник V в ЕС сравнили с русской рулеткой

12 марта уже подал в отставку министр здравоохранения Словакии Марек Крайчий, поскольку закупка вещества угрожала свержением коалиционного правительства.

Президент Словакии Зузана Чапутова и партнеры премьер-министра Игоря Матович по коалиции раскритиковали договоренности главы правительства с Москвой о поставке 2 млн доз российской вакцины против коронавируса, которая не получила одобрения ни со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам, ни со стороны Всемирной организации здравоохранения здоровье.

Источник: The Slovak Spectator

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка