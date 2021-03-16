В Словакии министр по вопросам труда Милан Крайняк подал в отставку из-за скандала по закупке российской вакцины от коронавируса Спутник V.

В письме к президенту он отметил, что рассматривает свою отставку как шаг к завершению коалиционного кризиса.

По мнению Милана Крайняка, каждая коалиционная партия должна сделать политический жест на фоне кризиса, возникшего в результате скандала вокруг закупки российской вакцины Спутник V.

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12 марта уже подал в отставку министр здравоохранения Словакии Марек Крайчий, поскольку закупка вещества угрожала свержением коалиционного правительства.

Президент Словакии Зузана Чапутова и партнеры премьер-министра Игоря Матович по коалиции раскритиковали договоренности главы правительства с Москвой о поставке 2 млн доз российской вакцины против коронавируса, которая не получила одобрения ни со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам, ни со стороны Всемирной организации здравоохранения здоровье.

Источник: The Slovak Spectator