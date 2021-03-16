После решения ряда европейских стран о приостановлении иммунизации препаратом от AstraZeneca западными СМИ прокатилась волна обеспокоенности.

Пресса отмечает, что эта ситуация ставит под угрозу надежды ЕС победить коронавирус в течение этого года.

Так как из-за прекращения использования AstraZeneca Европейский Союз уже отстает по темпам вакцинации по сравнению с Великобританией и США.

СМИ также часто ссылаются на медицинских экспертов, которые не устанавливают связь между тромбозом и прививкой этой сывороткой и отмечают, что риск умереть от Covid-19 гораздо выше, чем от вакцины.

По мнению журналистов французской газеты Le Monde, даже если Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердит безопасность AstraZeneca, доверие населения к препарату уже подорвано.

— Если вакцину действительно прекратят использовать, это будет иметь фатальные последствия для немецкой программы вакцинации. И без того низкая скорость снизится еще больше, — обеспокоена последствиями такого решения и немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Ведущие британские СМИ также встали на защиту AstraZeneca, издание The Times отмечает, что непонятные случаи во время вакцинации происходили задолго до пандемии коронавируса.

— Для контекста, в Великобритании ежегодно столько же людей говорят, что их ударило молнией, — приводит пример The Times.

Американское издание New York Times подтверждает, что прекращение иммунизации началось в самый неудачный момент, ведь Европу накрывает третья волна Covid-19.

Повышают опасность также новые опасные штаммы, которые стремительно распространяются странами.

AstraZeneca и образование тромбов

ВОЗ заявила, что установленной связи между препаратом AstraZeneca и образованием тромбов нет.

Также в ВОЗ отметили, что задокументированные смерти от вакцинации этой сывороткой отсутствуют.