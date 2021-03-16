Жесткий карантин в Норвегии, новый штамм коронавируса во Франции и кабинеты вакцинации в Украине. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе 16 марта.

В Украине первую дозу прививки вакциной AstraZeneca/CovieShield получили еще 8 928 человек. Наибольшее количество прививок сделали в Полтавской области – 690. Наименьшее в Житомирской – 130.

Всего с начала кампании вакцинировано 62 083 человека. Лидером за весь период кампании остается Донецкая область – 5 644 прививки.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине безопасна. Он добавил, что уже вакцинировал своих родителей.

Кроме этого, Канада также считает препарат безопасным и продолжит его применять.

Также глава Минздрава сообщил, что с 22 марта откроются кабинеты прививок, когда вакцинация будет проходить у семейных врачей.

В то же время в ВОЗ заявили, что вакцина от коронавируса AstraZeneca не связана с образованием тромбов.

В ведомстве уверяют, что несмотря на то, что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против коронавируса.

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что коронавирус в Украине начал больше поражать молодежь. Количество госпитализированных до 30-40 лет сегодня гораздо больше, чем это было за все время пандемии.

Также в Винницкой и Закарпатской областях обнаружили британский штамм коронавируса.

В девяти областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом. Сейчас в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В оранжевую зону попали 9 регионов, а остальные – пока в желтой зоне.

В то же время глава ГУ Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что сейчас вводить дополнительные карантинные меры в столице не нужно, ведь ситуация полностью контролируется.

Во львовских поликлиниках развернут дополнительные Covid-госпитали на 366 коек, ведь имеющиеся в больницах места заканчиваются очень быстро.

С начала пандемии коронавируса в Бразилии уволили уже третьего министра здравоохранения.

Так, министр Эдуардо Пазуелло, не имея никакого опыта в здравоохранении, углубил кризис и спровоцировал рекордный рост смертности. В течение 10 месяцев пребывания Пазуелло на должности количество смертей возросло почти до 280 тыс.

В то же время в столице Норвегии Осло ввели жесткий карантин из-за роста динамики распространения коронавируса, в частности среди детей в возрасте 6-12 лет. В частности, все магазины (кроме продуктовых), заведения общественного питания, культурные учреждения и фитнес-залы будут закрытыми до 7 апреля.

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Врачи отметили, что у инфицированных людей были типичные для SARS-CoV-2 симптомы, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

Кроме этого, в Словакии министр по вопросам труда Милан Крайняк подал в отставку из-за скандала по закупке российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинца.

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано во Львовской области (1065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).

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