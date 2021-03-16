16 марта премьер-министр Японии Йосихиде Суґа получил первую дозу вакцины Pfizer в рамках подготовки к встрече с президентом США Джо Байденом в следующем месяце.

Главе правительства страны сделали прививку в Национальном центре глобального здоровья и медицины в Токио.

Ранее Йосихиде Суґа сообщал, что будет ждать очереди вакцинации до середины апреля, когда начнут делать прививки людям старше 65 лет.

Однако правительства Японии и США согласились принять меры для предотвращения распространения коронавируса во время поездки в Вашингтон, поскольку 72-летний Суґа и 78-летний Байден имеют повышенный риск развития тяжелых симптомов Covid-19 из-за возраста.

По словам пресс-секретаря правительства Японии Кацунобу Като, никаких осложнений после вакцинации Суґа не зафиксировано.

Вторую дозу вакцины Pfizer премьер-министр Японии получит за три недели до отъезда в Вашингтон.

Поездка будет короткой и ненасыщенной событиями. Окружение чиновника будет меньше обычного. Вся делегация Японии перед отъездом в США получит две дозы вакцины.

Встреча Йосихиде Суґа с Джо Байденом станет первой личной встречей с момента вступления в должность президента США.

Экономия вакцины в Японии

В марте Япония позволила больницам делать прививки против коронавируса инсулиновыми шприцами, которые могут принимать семь доз препарата Pfizer из флакона.

Шприц с низким уровнем “мертвого пространства”, который разработала компания Terumo, утвердило министерство здравоохранения Японии. Производитель рассчитывает изготовить 20 млн таких шприцов.

Подробнее о способе экономии вакцины в Японии читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: KyodoNews