16 марта премьер-министр Японии Йосихиде Суґа получил первую дозу вакцины Pfizer в рамках подготовки к встрече с президентом США Джо Байденом в следующем месяце.
Главе правительства страны сделали прививку в Национальном центре глобального здоровья и медицины в Токио.
Ранее Йосихиде Суґа сообщал, что будет ждать очереди вакцинации до середины апреля, когда начнут делать прививки людям старше 65 лет.
Однако правительства Японии и США согласились принять меры для предотвращения распространения коронавируса во время поездки в Вашингтон, поскольку 72-летний Суґа и 78-летний Байден имеют повышенный риск развития тяжелых симптомов Covid-19 из-за возраста.
По словам пресс-секретаря правительства Японии Кацунобу Като, никаких осложнений после вакцинации Суґа не зафиксировано.
Вторую дозу вакцины Pfizer премьер-министр Японии получит за три недели до отъезда в Вашингтон.
Поездка будет короткой и ненасыщенной событиями. Окружение чиновника будет меньше обычного. Вся делегация Японии перед отъездом в США получит две дозы вакцины.
Встреча Йосихиде Суґа с Джо Байденом станет первой личной встречей с момента вступления в должность президента США.
Экономия вакцины в Японии
В марте Япония позволила больницам делать прививки против коронавируса инсулиновыми шприцами, которые могут принимать семь доз препарата Pfizer из флакона.
Шприц с низким уровнем “мертвого пространства”, который разработала компания Terumo, утвердило министерство здравоохранения Японии. Производитель рассчитывает изготовить 20 млн таких шприцов.
Подробнее о способе экономии вакцины в Японии читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: KyodoNews