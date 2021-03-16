Слухи об отказе многих европейских стран от вакцины AstraZeneca могут быть связаны с Российской Федерацией. Она нарочно ведет информационную кампанию против британской вакцины, чтобы взамен продвинуть собственный препарат Спутник V.

Такое мнение высказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что вакцина российских производителей до сих пор не получила одобрения в Европе.

— Сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента Спутника — вакцины AstraZeneca.

Ткаченко предположил, что Россия использует тактику выжженной земли, чтобы уничтожить конкурента и таким способом завоевать европейский рынок.

— Я бы очень тщательно проверил, из каких источников появилась информация о псевдо опасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространения этих ужастиков в европейских СМИ. Потому что в такие совпадения я не верю.

Отказ от вакцины AstraZeneca

Накануне ряд стран объявил об остановке вакцинации препаратом AstraZeneca. Причиной стало то, что в Дании якобы обнаружили случаи развития тромбов у вакцинированных людей.

Из-за этой информации Нидерланды, Испания, Ирландия, Норвегия, Дания, Болгария и еще некоторые страны временно приостановили вакцинацию. Между тем ВОЗ заявила, что препарат AstraZeneca не влияет на образование тромбов.

Источник: Александр Ткаченко