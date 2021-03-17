Во Франции началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс во время выступления на Национальном собрании.

— Мы находимся в определенной степени в третьей волне пандемии, — сказал Кастекс.

По его словам, этот этап характеризуется многочисленными новыми штаммами коронавируса.

Во Франции уже несколько месяцев действуют строгие ограничительные меры. Несмотря на это несколько последних недель темпы распространения коронавируса вызывают тревогу у экспертов.

Также 16 марта стало известно, что на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили случаи заражения новым, неизвестным до сих пор, штаммом коронавируса, который сложно обнаружить с помощью имеющихся в настоящее время тестов.

Определить новый вид позволила вспышка инфекции в больнице города Ланьон в департаменте Кот-д’Армор.

Третья волна пандемии в Австрии

15 марта на территории Австрии объявили о начале третьей волны пандемии коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер в эфире австрийской радиостанции. По его словам, нужно избежать массового роста количества зараженных в стране посредством проведения тестов на Covid-19 при выезде из регионов.

Источник: BFM TV