В США арестовали и обвинили двух мужчин за нападение на полицейских во время беспорядков в Капитолии 6 января. В частности, они напали на офицера Брайана Сикника, который получил травмы и умер в тот день.

По данным следствия, 32-летний Джулиан Эли Хатер из Пенсильвании и 39-летний Джордж Пьер Таниос из Западной Вирджинии совместно опрыскивали лицо и глаза сотрудников полиции, в частности Сикника, токсичным химическим спреем во время беспорядков в Капитолии.

Мужчин обвиняют по девяти пунктам за нападение на правоохранителей с применением оружия летального действия. За это им грозит до 20 лет лишения свободы.

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В то же время причину смерти Сикника пока официально не установили. Следователи выяснили, что первоначальная версия о том, что офицера ударили огнетушителем, не соответствует действительности.

Штурм Капитолия

Массовый штурм Капитолия в США произошел 6 января 2021 года. В тот день Конгресс утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Из-за протестов пострадали десятки людей, пятеро человек погибли, в частности 42-летний офицер полиции Брайан Сикник.

Полиция Капитолия в Вашингтоне накануне штурма отказала Пентагону и Минюсту США в помощи для противодействия возможным беспорядкам. Капитолий отказал Нацгвардии дважды.

В США более 300 человек обвинили в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. По словам Министерства юстиции США, вскоре этот показатель может возрасти до 400 людей.