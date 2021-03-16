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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

В столице Норвегии ввели жесткий карантин

В столице Норвегии Осло ввели строжайшие карантинные ограничения, которые были в стране с начала пандемии Covid-19. Такое решение приняли из-за роста динамики распространения коронавируса.

Карантин коронавирус

Об этом сообщил мэр Осло Раймонд Йохансен. По его словам, только двух гостям Осло можно будет выехать из города и вернуться домой.

Руководитель службы здравоохранения Осло Роберт Стин также отметил, что город Осло находится в такой ситуации из-за распространения британского штамма, в частности среди детей в возрасте 6-12 лет. С 17 марта в городе ученики старших классов перейдут на обучение в онлайн-формате. Детские сады также ближайшую неделю не будут работать.

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Также все магазины (кроме продуктовых), заведения общественного питания, культурные учреждения и фитнес-залы будут закрытыми до 7 апреля 2021 года в Осло.

Коронавирус в Австрии

На территории Австрии заявили о начале третьей волны пандемии Covid-19 в стране. Рост динамики распространения коронавируса в Австрии планируют избежать при помощи более массового проведения тестов на коронавирус при выезде из регионов.

По состоянию на 15 марта в Австрии за все время пандемии обнаружили 495 464 случаев заболевания Covid-19. От болезни умерли 8 892 людей. В настоящее время 27 284 людей болеют Covid-19. В то же время победить страшную болезнь удалось 459 288 австрийцам.

Источник: Polsatnews

Фото: Depositphotos

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