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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Вакцина от коронавируса AstraZeneca не связана с образованием тромбов — ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие вакцины против коронавируса AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca не связана с образованием тромбов — ВОЗ

Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, в организации не хотят, чтобы люди начали паниковать.

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В ВОЗ уверяют, что несмотря на то, что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против коронавируса.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопросы, связанные с вакциной компании AstraZeneca.

Глава ВОЗ отметил, что решение о прекращении применения вакцины AstraZeneca представляет собой рутинную практику. Такое решение стран показывает, что система надзора работает и есть эффективный контроль.

Источник: Reuters

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