Откусил палец полицейскому: участника протестов в Гонконге посадили на 5 лет

Участника массовых протестов в Гонконге, который откусил полицейскому кончик пальца, приговорили к 5,5 годам тюремного заключения.

Подсудимый — 24-летний парень, выпускник Гонконгского университета, который во время беспорядков “совершил целую серию преступлений” неподалеку одного из торговых центров.

Суд рассматривал дело протестующего по таким статьям, как хулиганство в общественном месте, нападение на полицейского и нанесение тяжких телесных повреждений.

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Было установлено, что в 2019 году обвиняемый действительно откусил кончик безымянного пальца правой руки полицейского, когда никаких угроз его стороны не было.

Также парень умышленно напал на двух других полицейских с зонтиком и выступал в роли провокатора, подстрекая протестующих нападать на правоохранителей.

Все ходатайства стороны защиты об изменении наказания были отклонены.

Протесты в Гонконге

Первые протесты в Гонконге вспыхнули летом 2019 года: причиной стал законопроект, регламентирующий разрешение на экстрадицию людей по запросу властей Китая.

Митингующие создали собственный тренд, поскольку приходили на акции с зонтиками, чтобы иметь возможность обороняться.

Уже в августе власти Китая стянула вооруженные силы в Гонконг. Во время столкновения с демонстрантами правоохранители применяли слезоточивый газ и дубинки, а митингующие бросали в них камни и бутылки.

Осенью на Революции зонтиков заметили украинский флаг. Лидеры революционного движения в Гонконге заявляли, что вдохновляются украинцами и революцией 2014 года.

Протесты непрерывно продолжались до января 2020 года, пока мир не охватила пандемия коронавируса.

Источник: Hong Kong Free Press