Центральный районный суд Минска признал виновным минчанина Вадима Луковича и приговорил к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Мужчину обвинили в “грубом нарушении общественного порядка”, “угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции”, а также в “умышленной порче имущества”.

Судья Юлия Густыр вынесла приговор по трем статьям УК Беларуси: ч. 1 ст. 342 УК РБ (активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок), ст. 364 УК РБ (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудников внутренних органов), ч. 1 ст.218 УК РБ (умышленное уничтожение или порча имущества).

Вадима Луковича судили за то, что 9 августа он оказался в толпе людей в Минске, которые стали стучать по машине ГАИ, проезжающей мимо.

Мужчина во время судебных заседаний отмечал, что оказался там случайно, а в толпе его нечаянно толкнули — поэтому он непреднамеренно прикоснулся к машине ГАИ и облокотился на нее. Мужчина оставил на авто отпечаток своей правой ладони.

Защита отмечала, что в Луковича не было никаких намерений причинять вред автомобилю ГАИ. На транспортном средстве остался отпечаток правой ладони, но Лукович является левшой, и соответственно, если бы он наносил удары по машине, то делал это левой рукой.

Сторона обвинения предоставила в качестве доказательства видео, которое длится восемь секунд.

10 лет свидетелю убийства протестующего

25 февраля в городе Брест судья вынес приговор убитому выстрелом в голову Геннадию Шутову во время протестов в Беларуси 11 августа 2020 года и его другу, который стал свидетелем смерти, Александру Кордюкову.

Кордюкова приговорили к десяти годам колонии усиленного режима, а покойному Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Источник: Вясна