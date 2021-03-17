США ввели новые санкции в отношении России из-за Навального

США объявили о введении новых санкций в отношении Российской Федерации из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Они вступают в силу 18 марта.

Теперь Россия внесена Вашингтоном в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия или оборонных услуг. Об этом сообщается на сайте американского Министерства торговли.

— Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов, как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, и напрямую подвергало своих граждан и граждан других стран смертельной опасности, — говорится в сообщении.

Ограничения касаются экспорта американских товаров, связанные с национальной безопасностью. Также прекращается действие всех лицензий на обслуживание и замену деталей и оборудования, ранее поставлялось в Россию, ограничивается передача технологий и программного обеспечения.

На следующей неделе администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались вмешиваться в президентские выборы 2020 года. Санкции коснутся России, Ирана и Китая.

Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США.

Источник: U.S. Department of Commerce