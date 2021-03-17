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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

В Бразилии зафиксировали рекордное количество смертей с начала пандемии

В Бразилии зафиксировали самый высокий суточный показатель смертей от коронавируса с начала пандемии. Не смогли преодолеть Covid-19 2 841 человек.

Лікування коронавірусу

Всего от коронавируса в Бразилии умерли уже 282 127 человек.

За сутки в стране заболело 83 926 человек. За все время пандемии Covid-19 зарегистрировано 11 603 535 случаев болезни.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, в среднем там фиксируют 134,3 смерти и 5 521 случай заражения на 100 тыс. жителей.

Сейчас южноамериканская страна переживает новую волну инфекций, вызванных штаммом Р.1, который возник в северном штате Амазонас в ноябре прошлого года.

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Переполненные больницы Бразилии

По состоянию на 10 марта система здравоохранения в большинстве городов Бразилии близка к коллапсу из-за случаев заболевания Covid-19.

В Бразилии переполнены больницы в столицах 25 из 27 штатов.

Так, в 15 штатах загруженность отделений интенсивной терапии составляет 90%. Речь идет, в частности, о Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Источник: XinhuaNet

Фото: Dreamstime

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