В Британии зарегистрировали новый штамм коронавируса — филиппинский

В Великобритании обнаружили два случая нового штамма коронавируса, впервые зарегистрированного на Филиппинах.

Филиппинский штамм коронавируса содержит ряд заметных мутаций, в частности белок E484K. Ученые опасаются, что вакцины могут быть не такими эффективными против этого белка.

В общественном здравоохранении Англии заявили, что один из случаев связан с поездкой за границу. Происхождение второго — расследуется.

Власти Филиппин 9 марта сообщили о том, что в стране зафиксировали 33 случая нового вида вируса.

Британский штамм коронавируса

В декабре 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Его назвали британским.

Из-за этого вида вируса в стране ухудшилась эпидситуация, а властям пришлось усиливать карантинные ограничения.

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