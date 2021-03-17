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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

В Британии зарегистрировали новый штамм коронавируса — филиппинский

В Великобритании обнаружили два случая нового штамма коронавируса, впервые зарегистрированного на Филиппинах.

лікарня коронавірус

Филиппинский штамм коронавируса содержит ряд заметных мутаций, в частности белок E484K. Ученые опасаются, что вакцины могут быть не такими эффективными против этого белка.

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В общественном здравоохранении Англии заявили, что один из случаев связан с поездкой за границу. Происхождение второго — расследуется.

Власти Филиппин 9 марта сообщили о том, что в стране зафиксировали 33 случая нового вида вируса.

Британский штамм коронавируса

В декабре 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Его назвали британским.

Из-за этого вида вируса в стране ухудшилась эпидситуация, а властям пришлось усиливать карантинные ограничения.

Подробнее о британском штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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