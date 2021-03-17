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Факты / Мир
Марія Степанюк |

В Грузии обесточена большая часть территории страны

Большинство территории Грузии осталась без света из-за аварии на линии электропередач.

Тбілісі Грузія

Авария произошла на 400 кВ линий электропередачи Месхети, по которой электроэнергия поступает из Турции в Грузию

— Из-за отключения 400 кВ линии электропередачи Месхети, которая связывает энергосистемы Грузии и Турции прекратился импорт электроэнергии из Турции и ее подача большей части страны, — говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии.

Проводятся восстановительные работы и поэтапное включение света. Электричества нет в Батуми, Кобулети, Кутаиси, Поти, а также в нескольких районах Тбилиси.

Государственная электросистема Грузии принесла извенения перед жителями страны за доставленные неудобства.

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Грузия открыла границу для украинцев

С 1 марта Грузия открыла границу для украинцев. Теперь, чтобы въехать в страну, достаточно иметь отрицательный результат теста на коронавирус. Он должен быть сделан в течение 72 часов до въезда.

Однако на третий день пребывания в Грузии надо пройти повторное тестирование за свой счет.

Источник: Государственная электросистема Грузии

Фото: Depositphotos

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