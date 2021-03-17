В США 4-летнего мальчика с аутизмом сняли с рейса из-за защитной маски

Четырехлетнего мальчика с аутизмом сняли с рейса авиакомпании Spirit Airlines в США из-за того, что в компании отказались признать его инвалидность и настаивали на том, что он должен носить маску на лице.

В правилах авиакомпании Spirit Airlines говорится, что все пассажиры, кроме возраста до двух лет, должны носить защитную маску.

В то же время, в правилах США отмечается, что путешественники, которые по медицинским показаниям освобождаются от ношения маски, не обязаны их носить.

Мать мальчика Келли Кимбол рассказала, что ее сын любит самолеты и был очень огорчен после того, как его сняли с рейса. Вместе со своим сыном Картером и мужем у них были билеты из Лас-Вегаса, а также медицинская справка, в которой говорилось о диагнозе сына.

— Он освобожден от ношения масок, потому что каждый раз, когда он ее надевает, то задерживает дыхание или начинает волноваться, и он причиняет себе вред, — объяснила она, сказав, что ее сын страдает аутизмом и невербален.

Когда ее муж показал записку экипажу Spirit Airlines в Лас-Вегасе, то сотрудники сказали: нет, нет, нет. Аутизм — это не инвалидность. Он должен быть в маске или покинуть самолет.

По словам Кимбол, семье удалось прилететь домой в Арканзас рейсом American Airlines и компания приняла медицинскую справку ее сына.

Заявление Spirit Airlines

Компания Spirit Airlines сообщила американским СМИ следующее:

— Наша действующая политика не предусматривает медицинских льгот независимо от диагноза. Члены нашей команды объяснили это семье, которая путешествовала. Мы никогда не ставили под сомнение чей-либо медицинский статус.

В компании добавили, что с 22 марта 2021 года пассажиры с ограниченными возможностями смогут подать заявление на освобождение от ношения маски.

Читайте В США для привитых от коронавируса отменили маски и дистанцию

Центры США по контролю и профилактике заболеваний в феврале приняли решение, что авиапассажирам необходимо носить маски, но лица с ограниченными возможностями, которые не могут их носить, освобождены от этого.

Компании, в частности American Airlines и Alaska Airlines, имеют исключения в правилах использования масок.

Дистанция до одного метра

В США центр по контролю и профилактике заболеваний проверяет информацию о возможном сокращении социальной дистанции с двух метров до одного.

Новое исследование утверждает, что расстояние в один метр может быть таким же эффективным для сдерживания распространения коронавируса, как и двухметровое расстояние.