Разработанная во Вьетнаме вакцина Nanocovax будет доступна в четвертом квартале 2021 года. Об этом заявили в правительстве страны 17 марта.
Вторая фаза испытаний вьетнамской вакцины от фармацевтической компании Nanogen началась в феврале.
Тогда в стране сообщили, что в случае удачных испытаний будут выпускать 50 млн доз этого препарата в год.
На данный момент во Вьетнаме привили вакцинами AstraZeneca более 16 тыс. человек.
Кроме того, страна ведет переговоры о приобретении вакцин в других производителей, в частности Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и других.
Новый штамм коронавируса во Вьетнаме
В феврале во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который по своим характеристикам похож на британский штамм.
Вирус нашли в анализах пациентов с Covid-19 из двух провинций.
В стране также зафиксированы случаи заражения южноафриканской мутацией коронавируса.