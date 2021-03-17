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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Вьетнам представит собственную вакцину против коронавируса до конца года

Разработанная во Вьетнаме вакцина Nanocovax будет доступна в четвертом квартале 2021 года. Об этом заявили в правительстве страны 17 марта.

Вакцина, коронавірус

Вторая фаза испытаний вьетнамской вакцины от фармацевтической компании Nanogen началась в феврале.

Тогда в стране сообщили, что в случае удачных испытаний будут выпускать 50 млн доз этого препарата в год.

На данный момент во Вьетнаме привили вакцинами AstraZeneca более 16 тыс. человек.

Кроме того, страна ведет переговоры о приобретении вакцин в других производителей, в частности Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и других.

Новый штамм коронавируса во Вьетнаме

В феврале во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавируса, который по своим характеристикам похож на британский штамм.

Вирус нашли в анализах пациентов с Covid-19 из двух провинций.

В стране также зафиксированы случаи заражения южноафриканской мутацией коронавируса.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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