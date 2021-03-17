Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок настаивает на безопасности вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca после того, как отдельные страны Европы приостановили ее использования из-за опасений относительно образования тромбов.

Также он призвал людей прислушиваться к регулирующим органам и получить прививку, как только у них появится возможность.

По словам министра, британский регулятор MHRA, Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам считают, что британско-шведская вакцина безопасна.

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— Мы постоянно отслеживаем действие вакцины Oxford/AstraZeneca и знаем, что она спасает жизни в Великобритании прямо сейчас, поэтому, если вам позвонят, сделайте прививку, — сказал он.

Кроме того, глава Минздрава Великобритании сообщил, что огромное количество людей все еще вакцинируется каждый день, а энтузиазм по поводу вакцинации невероятно сильный.

Около 13 стран приостановили использование вакцины в ожидании дополнительных разъяснений относительно ее безопасности.

Европейское агентство по лекарственным средствам вскоре должно опубликовать результаты своего расследования по случаям образования тромбов.

Вакцина против коронавируса

Министерство здравоохранения увеличило интервал между первым и вторым прививкой вакцины против Covid-19 от CoviShield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca.

Такое решение приняли по рекомендации Национальной технической группы экспертов. Таким образом интервал с 28 дней увеличили до 90 дней.

Источник: BBC