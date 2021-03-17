В возрасте до 5 лет: в Южной Азии из-за Covid-19 умерло более 200 тыс. детей

Перебои в предоставлении медицинских услуг, связанные с распространением Covid-19, могли привести к примерно 239 тыс. материнских и детских смертей в Южной Азии.

Об этом говориться в новом отчете ООН, который ориентирован на Афганистан, Непал, Бангладеш, Индию, Пакистан и Шри-Ланку, где проживает около 1,8 миллиарда человек.

По его оценкам, в этих шести странах произошло 228 тыс. дополнительных случаев смерти детей в возрасте до пяти лет из-за прекращения оказания важнейших услуг, от льгот в отношении питания до иммунизации.

Многие страны отреагировали на пандемию жесткими блокировками. В то время как больницы, аптеки и бакалейные лавки оставались открытыми, почти все остальное закрылось.

Согласно отчету ООН, количество детей, получающих лечение от тяжелого недоедания, упало более чем на 80% в Бангладеше и Непале, а иммунизация детей снизилась на 35% и 65% в Индии и Пакистане соответственно.

В отчете также говорится, что самая высокая детская смертность выросла в Индии в 2020 году — на 15,4% — за ней следует Бангладеш с 13%. Самый резкий рост материнской смертности наблюдался на Шри-Ланке — 21,5%, за ней следует Пакистан — 21,3%.

Эксперты в Индии уже опасаются, что уровень недоедания будет значительно хуже по всей стране, когда данные появятся в ближайшие несколько месяцев.

Некоторые страны Южной Азии, например Индия, все еще борются с ростом инфекций.

Хотя общенациональная блокировка закончилась в июне прошлого года, несколько штатов и округов прибегли к периодической блокировке, чтобы остановить распространение вируса.

В Южной Азии на данный момент зарегистрировано около 13 миллионов случаев Covid и более 186 тыс. смертей.