Европейская комиссия намерена создать цифровой зеленый сертификат, чтобы облегчить безопасное и свободное передвижение внутри ЕС во время пандемии коронавируса.

Такой электронный сертификат будет доказательством того, что человек вакцинировался против коронавируса, получил отрицательный результат теста или вылечился от Covid-19. Документ будет доступен бесплатно в цифровом, а также бумажном формате.

Оба формата будут иметь матричный QR-код, который можно сканировать телефоном, планшетом или другим цифровым устройством. Комиссия Евросоюза создаст сетевое программное обеспечение для гарантии того, что все сертификаты смогут проверить в странах-членах ЕС.

В сертификатах будет ограниченный набор информации: имя и дата рождения человека, дата выдачи документа, соответствующая информация о вакцине, тесте, выздоровлении от коронавируса. Эти данные можно будет проверить только для подтверждения и проверки подлинности и действительности сертификатов.

Партнерство Украины и Евросоюза

Украина и Евросоюз подпишут договор об общем воздушном пространстве в начале лета.

Подписание этого документа упростит работу авиаперевозчиков, которым не нужно будет проходить множество процедур для получения разрешений.