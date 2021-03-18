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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Из-за отказа от AstraZeneca: в Германии высказались за использование российской вакцины

Главы правительств трех федеральных земель на востоке Германии заявили, что из-за прекращения применения вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, российский препарат Спутник V следует рассматривать.

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В частности, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер высказался, что Россия большая страна в области науки и, несомненно, может производить эффективную вакцину. Он уверен, что Спутник V должен быть зарегистрирован для применения в ЕС.

Кроме того, глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов сказал, что в Европе начали активно обсуждать российский препарат.

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— Происхождение вакцины не играет роли, когда речь идет о здоровье людей, — отметил глава правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелоффа.

Также он добавил, что сам в детстве получил прививку советской вакциной от полиомиелита и считает это абсолютно нормальным.

Вакцина AstraZeneca

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок настаивает на безопасности вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca после того, как отдельные страны Европы приостановили ее использования из-за опасений относительно образования тромбов.

По словам министра, британский регулятор MHRA, Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам считают, что британско-шведская вакцина безопасна.

Источник: Deutsche Welle

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