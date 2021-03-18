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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Covid-вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна — ЕМА

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило безопасность и эффективность вакцины против коронавируса от фармацевтической компании AstraZeneca.

вакцинація

ЕМА продолжит исследование препарата, чтобы изучить возможную связь между образованием тромбов вен головного мозга у людей, получивших дозу вакцины. Однако ЕМА уверяет, что между тромбами и вакцинацией нет никакой связи.

По состоянию на 18 марта около 13 стран-членов ЕС приостановили вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca. Такое решение связывают с возможными проблемами, которые наблюдаются у пациентов, вакцинированных препаратом.

Исследователи отмечают, что нет нужды останавливать процесс иммунизации. Всемирная организация здравоохранения также призвала страны продолжить использование вакцины.

Источник: Евросоюз

Фото: Pixabay

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