Covid-вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна — ЕМА

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило безопасность и эффективность вакцины против коронавируса от фармацевтической компании AstraZeneca.

ЕМА продолжит исследование препарата, чтобы изучить возможную связь между образованием тромбов вен головного мозга у людей, получивших дозу вакцины. Однако ЕМА уверяет, что между тромбами и вакцинацией нет никакой связи.

По состоянию на 18 марта около 13 стран-членов ЕС приостановили вакцинацию от коронавируса вакциной AstraZeneca. Такое решение связывают с возможными проблемами, которые наблюдаются у пациентов, вакцинированных препаратом.

Исследователи отмечают, что нет нужды останавливать процесс иммунизации. Всемирная организация здравоохранения также призвала страны продолжить использование вакцины.