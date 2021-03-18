Финляндия ввела медицинский контроль на границе: за отказ грозит лишение свободы

Финляндия с 18 марта вводит обязательный медицинский контроль на пограничных пунктах юга страны.

Обязательный контроль вводят в портах Хельсинки, столичном аэропорту Винтаа и пункте пересечения границы с Российской Федерацией Ваалимаа.

— Все, кто пересекает границу, должны предоставить доказательства отрицательного результата теста на коронавирус, который был сделан в течение последних 72-х часов. Если такого доказательства нет, необходимо пройти тест на коронавирус на месте, — сообщила региональная власть Финляндии.

При наличии сертификата об отрицательном результате теста на Covid-19 все, кто прибывают в Финляндию, не должны сдавать тест.

Тест также не потребуют, если человек предоставит доказательства того, что переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Решение не распространяется на транзитных пассажиров, водителей грузовиков и логистический персонал аэропорта.

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Оно касается всех, кто прибывает из стран, где наблюдается высокий суточный показатель инфицирования коронавирусом. То есть, в течение последних двух недель суточная норма на 100 тыс. человек составляет более 25 заражений. Сейчас под эту категорию подпадают все страны Европы.

Новые требования вступают в силу 18 марта и продлятся до 31 марта. За отказ от обязательной медицинской проверки грозит штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

Локдаун в Польше

Правительство Польши решило ввести новый локдаун, который будет действовать с 20 марта по 9 апреля.

На время локдауну будут закрыты торговые центры, кинотеатры, театры, гостиницы, бассейны и спортзалы, а школы перейдут на дистанционное обучение. Однако детские сады и ясли будут работать в обычном режиме.