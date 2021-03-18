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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Италия, Франция, Германия: страны ЕС возобновят вакцинацию AstraZeneca

Сразу несколько европейских стран пообещали возобновить приостановленную вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Италия, Франция, Германия: страны ЕС возобновят вакцинацию AstraZeneca

Это произошло вскоре после того, как безопасность вакцины подтвердило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

О решении по использованию AstraZeneca состоянию на вечер 18 марта заявила Италия, Франция, Германия, Испания, Кипр, Литва, Латвия и Ирландия.

— Вакцинация против коронавируса препаратом AstraZeneca возобновится завтра. Нашим приоритетом остается провести как можно больше прививок в кратчайшие сроки, — говорится в заявлении правительства Италии.

Министерство здравоохранения Испании отказалось комментировать такое решение, однако многие местные СМИ, ссылаясь на проверенные источники, подтвердили эту информацию.

Остальные страны заявили о возобновлении использования AstraZeneca на официальном уровне.

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Единственной страной, которая не спешит возвращаться к вакцинации AstraZeneca, остается Швеция. Именно здесь было зафиксировано наибольшее количество летальных случаев вскоре после вакцинации этим препаратом.

— Нам нужно несколько дней, чтобы проанализировать ситуацию и то, как вакцину AstraZeneca можно использовать в Швеции, — заявил министр здравоохранения Йохан Карлсон.

О своем решении страна предупредит на следующей неделе.

Безопасность вакцины AstraZeneca

18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Исследования препарата продолжатся, однако пока влияния препарата на летальность среди пациентов выявлено не было.

Правительства более 10 стран в течение недель сообщали о смерти после вакцинации и возможной связи между образованием тромбов вен головного мозга у людей, которые получили дозу вакцины.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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