Жесткий карантин в Киеве, обязательный медконтроль в Финляндии и продажа экспресс-тестов на коронавирус в магазинах Франции. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе за 18 марта.

В Киеве ввели жесткий карантин на три недели — с 20 марта по 9 апреля. Запретят работу ТРЦ, кинотеатров, проведение религиозных богослужений, если не обеспечить минимум одного человека на 10 м². Заведения общественного питания будут работать на вынос.

В то же время общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Однако заполненность мест сидения не должна превышать 50%.

Сейчас в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В оранжевую зону попали 11 регионов. Остальные — пока в желтой зоне.

В Украине 1 360 человек повторно заболели коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные областных лабораторных центров Минздрава.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине планируют создать фонд компенсаций побочных эффектов от Covid-вакцин.

Также он добавил, что в стране пока не будут вводить жесткий локдаун из-за вспышки коронавируса. А нынешняя вспышка Covid-19 будет держаться как минимум до конца апреля.

В свою очередь в Ивано-Франковской области из-за напряженной Covid-ситуации выделили дополнительных 60 млн грн. Деньги планируют использовать на установление отдельных кислородных станций, что позволит бесперебойно обеспечивать генерирование кислорода на территории больницы.

В ООН сообщили, что на распространение коронавируса влияют погодные условия, в частности холодная температура. Однако в первую очередь динамика распространения вируса зависит от ограничительных мер.

Также ВОЗ рекомендует вакцину Johnson & Johnson в странах, где распространяются мутировавшие штаммы коронавируса.

Кроме этого, датские ученые обнаружили, что молодежь более защищена от повторного заражения коронавирусом по сравнению с пожилыми людьми, которые старше 65 лет.

Финляндия с 18 марта до 31 марта вводит обязательный медицинский контроль на границе. В частности, такой контроль будет в портах Хельсинки, аэропортах Винтаа и на границе с РФ — Ваалимаа. За отказ от медпроверки грозит штраф или лишение свободы сроком до трех лет.

В то же время во Франции будут продавать экспресс-тесты на коронавирус в магазинах популярной сети Carrefour. Супермаркет купил 1 млн таких тестов. Стоимость одного не превышает € 5.

В свою очередь в Великобритании в апреле значительно сократится еженедельная поставка вакцин против Covid-19. Поэтому британская Нацслужба здравоохранения просит сосредоточиться на прививке наиболее уязвимых к коронавирусу граждан.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 марта в Украине подтвердили 1 504 076 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 053 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 092), Житомирской (1 398), Львовской (1 092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.