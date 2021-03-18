Молодежь на 80% защищена от повторного заражения коронавирус — исследование

Молодежь более защищена от повторного заражения коронавирусом по сравнению с пожилыми людьми, которые старше 65 лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования датских исследователей.

Ученые отметили, что молодые люди, которые уже переболели коронавирусом, на 80% защищены от повторного инфицирования, когда старики имеют лишь 47% защиты.

— Исследование подтверждает то, что повторное заражение коронавирусной инфекцией редко происходит у молодых, здоровых людей, когда старики более склонны к повторному инфицированию, — отметили ученые.

Также, по результатам исследования, такая защита остается в течение шести месяцев после первого переноса Covid-19. Однако людям старше 65 лет нужно придерживаться социальной дистанции и делать прививки даже в случае уже установленного диагноза коронавирус.

Исследование основано на данных Национальной стратегии по тестированию на Covid-19 в Дании, в рамках которого в 2020 году было протестировано около 4 млн человек.

Повторное заражение коронавирусом

Специалисты Университета Южной Калифорнии определили, что люди с очень ослабленной иммунной системой могут достаточно длительное время не поправляться от Covid-19, из-за чего коронавирус в их организме сможет приобрести неуязвимость для антител.

В результате исследования выяснили, что следы вируса в организме могут сохраняться в течение 162 дней с момента заражения.

Источник: The Lancet