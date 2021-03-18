Президент Танзании Джон Магуфули, который был одним из самых известных отрицателей коронавируса в Африке, умер после двухнедельной отсутствия в общественной жизни, что повлекло слухи о его инфицировании вирусом Covid-19.

О смерти Магуфули сообщила вице-президент страны Самия Сулуху, заявив, что президент умер от сердечной недостаточности. Ему был 61 год.

— Президент республики Танзания, почтенный доктор Джон Помбо Джозеф Магуфули умер от сердечного заболевания в больнице Мзена в Дар-эс-Саламе, где он лечился, — сказала она в эфире государственного вещателя TBC.

Магуфули не видели публично с 27 февраля, и в сети кружили слухи о том, что он болен и, возможно, недееспособен.

Чиновники настаивали на том, что Магуфули работал нормально, и граждане должны игнорировать слухи из-за пределов страны. На прошлой неделе оппозиционный лидер страны Тунда Лиссу заявил ВВС, что Магафули в тяжелом состоянии в больнице в Кении после заражения Covid-19.

Тайна местонахождения и состояния президента вызвала страх и тревогу в Танзании. С прошлой недели полиция арестовала в стране четырех человек за якобы распространение ложной информации о состоянии здоровья лидера страны.

Магуфули неоднократно отрицал, что Covid-19 распространяется в восточноафриканской стране, и без доказательств утверждал, что вакцины опасны, зато предлагал людям молиться и вдыхать пар от запаренных трав, называя коронавирус дьяволом.

Магуфули отказался ввести в стране локдаун и хвалил тех, кто не носит медицинские маски.

Власти страны в апреле 2020 года прекратили публиковать официальную статистику больных, что не мешало Магуфули неоднократно заявлять, что его страна свободна от инфекции, и приглашать в республику туристов. В частности, летом 2020 года политик сообщил, что бог благополучно выгнал коронавирус из Танзании.

Умерла мать Роналдиньо

Мать экс-нападающего Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос скончалась от коронавируса.

Женщина заболела Covid-19 еще в декабре 2020 года.

Тогда ее поместили в отделение интенсивной терапии, где она проходила лечение. Однако врачам не удалось спасти ее жизнь.