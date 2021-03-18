По состоянию на 18 марта коронавирус в мире обнаружили у 120 915 219 жителей планеты.

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 511 453 людей.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 674 078 смертельных случаев, за сутки 9 171 человек не смог побороть вирус.

Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место. За все время пандемии 363 691 238 людей вакцинировались от коронавируса.

Где больше всего заболели за день

Бразилия — 83 926;

США — 51 882;

Франция — 38 424;

Индия — 35 841;

Польша — 27 274.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 29 260 772;

Бразилия — 11 603 535;

Индия — 11 474 605;

Российская Федерация — 4 428 239;

Великобритания — 4 274 583.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 531 855;

Бразилия — 282 127;

Мексика — 195 119;

Индия — 159 216;

Великобритания — 125 831.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировали 1 504 076 случаев коронавируса. За сутки заболели 15 053 людей, в частности, 744 ребенка и 425 медработников. Госпитализация понадобилась 4 376 пациентам.

По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. В стране зафиксировали 29 253 летальных случая, за последние сутки 267 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 6 514 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 244 190 человек.