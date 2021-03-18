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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Более 9 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 18 марта

По состоянию на 18 марта коронавирус в мире обнаружили у 120 915 219 жителей планеты.

Более 9 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 18 марта

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 511 453 людей.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 674 078 смертельных случаев, за сутки 9 171 человек не смог побороть вирус.

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Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место. За все время пандемии 363 691 238 людей вакцинировались от коронавируса.

Где больше всего заболели за день

  • Бразилия — 83 926;
  • США — 51 882;
  • Франция — 38 424;
  • Индия — 35 841;
  • Польша — 27 274.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 29 260 772;
  • Бразилия — 11 603 535;
  • Индия — 11 474 605;
  • Российская Федерация — 4 428 239;
  • Великобритания — 4 274 583.

Страны с наибольшим количеством смертей

  • США — 531 855;
  • Бразилия — 282 127;
  • Мексика — 195 119;
  • Индия — 159 216;
  • Великобритания — 125 831.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировали 1 504 076 случаев коронавируса. За сутки заболели 15 053 людей, в частности, 744 ребенка и 425 медработников. Госпитализация понадобилась 4 376 пациентам.

По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. В стране зафиксировали 29 253 летальных случая, за последние сутки 267 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 6 514 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 244 190 человек.

Источник: World Health Organization

Фото: Pexels

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