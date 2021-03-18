По состоянию на 18 марта коронавирус в мире обнаружили у 120 915 219 жителей планеты.
За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 511 453 людей.
За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 674 078 смертельных случаев, за сутки 9 171 человек не смог побороть вирус.
Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место. За все время пандемии 363 691 238 людей вакцинировались от коронавируса.
Где больше всего заболели за день
- Бразилия — 83 926;
- США — 51 882;
- Франция — 38 424;
- Индия — 35 841;
- Польша — 27 274.
Где больше всего больных коронавирусом
- США — 29 260 772;
- Бразилия — 11 603 535;
- Индия — 11 474 605;
- Российская Федерация — 4 428 239;
- Великобритания — 4 274 583.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США — 531 855;
- Бразилия — 282 127;
- Мексика — 195 119;
- Индия — 159 216;
- Великобритания — 125 831.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировали 1 504 076 случаев коронавируса. За сутки заболели 15 053 людей, в частности, 744 ребенка и 425 медработников. Госпитализация понадобилась 4 376 пациентам.
По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. В стране зафиксировали 29 253 летальных случая, за последние сутки 267 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 6 514 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 244 190 человек.