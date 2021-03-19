Более двадцати лет в политике: Уильям Бернс стал новым директором ЦРУ

Сенат США 18 марта утвердил Уильяма Бернса в должности директора ЦРУ.

Кандидатуру Бернса одобрили большинством голосов.

Новоизбранный директор ЦРУ подчеркнул, что разведка США не должна стать политической.

— Это именно то, что президент Байден ожидает от ЦРУ. Это было первое, что он сказал мне, когда попросил меня взять на себя эту роль.

Уильям Бернс — американский дипломат с многолетним стажем, ушел со службы в 2014 году. Защитил докторскую диссертацию в Оксфорде.

В разные годы своей карьеры он был послом США в Иордании и Российской Федерации, а также исполняющим обязанности Государственного секретаря США и его заместителем. Свободно говорит на русском, арабском и французском.

После завершения работы дипломатом Бернс написал ряд мемуаров, одни из которых посвящены сложным отношениям США и России.

Кто возглавляет Национальную разведку США

21 января Аврил Хейнс стала первой женщиной-главой разведывательного сообщества США.

Назначение стало первым утверждением кандидатуры, выдвинутой президентом Джо Байденом.

Аврил Хейнс была заместителем директора ЦРУ во времена каденции Барака Обамы. Тогда же она была президентским советником по вопросам нацбезопасности.