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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

США направят вакцину AstraZeneca в Канаду и Мексику, но в кредит

Соединенные Штаты отправят 4 млн доз вакцины AstraZeneca в кредит соседним Мексике и Канаде.

США направят вакцину AstraZeneca в Канаду и Мексику, но в кредит

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Речь идет о 2,5 млн доз вакцины в Мексику и 1,5 млн в Канаду.

По каким условиям будет происходить кредитование, она не уточняла.

— Я могу подтвердить, что у нас есть 7 млн ​​доз AstraZeneca для займа, сейчас мы работаем над договоренностями с Канадой и Мексикой, — заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что сдерживание Covid-19 в соседних странах является одним из приоритетов политики США по борьбе с коронавирусом.

18 марта министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что с США была достигнута договоренность по займу вакцины.

— Меня спросили, правда ли, что существует соглашение о вакцине с Соединенными Штатами для продолжения разговора президентов Лопеса Обрадора и Джо Байдена. Да, информация верна, — написал министр.

По неофициальной информации, пока США не готовы делиться вакцинами с другими странами.

Безопасность вакцины AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам 18 марта подтвердило безопасность и эффективность вакцины AstraZeneca против коронавируса.

Исследования препарата продолжатся, однако пока влияния препарата на летальность среди пациентов выявлено не было.

Правительства более 10 стран Европы в течение недель сообщали о смерти после вакцинации и возможной связи между образованием тромбов вен головного мозга у людей, которые получили дозу вакцины.

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