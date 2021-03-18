Во Франции экспресс-тесты на коронавирус будут продавать в супермаркетах

Во Франции экспресс-тесты для самостоятельного выявления антигенов коронавируса можно будет приобрести в супермаркетах.

Купить такой тест можно будет в магазинах популярной сети Carrefour.

В компании сообщили, что на полках супермаркетов появятся назальные тесты для быстрой диагностики, которые приспособлены для самостоятельного применения гражданами без привлечения специалистов или специальных лабораторий.

Les autotests nasaux bientôt disponibles dans les magasins Carrefour. 1 million de tests ont été commandés et ils commenceront à être livrés ce week-end. Depuis le début de cette crise, nous faisons le maximum pour permettre à nos clients de protéger leur santé. #autotest pic.twitter.com/vd7HjvywkC — Carrefour (@CarrefourFrance) March 17, 2021

Carrefour закупил 1 млн таких тестов, которые поступят в розничную продажу в конце недели. Стоимость одного не превышает € 5.

По инструкции применения экспресс-теста, после проведения человеком несложных манипуляций, результат будет готов через 20-30 минут.

Коронавирус во Франции

Во Франции началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс во время выступления на Национальном собрании.

По его словам, этот этап характеризуется многочисленными новыми штаммами коронавируса.