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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Во Франции экспресс-тесты на коронавирус будут продавать в супермаркетах

Во Франции экспресс-тесты для самостоятельного выявления антигенов коронавируса можно будет приобрести в супермаркетах.

тест на коронавірус

Купить такой тест можно будет в магазинах популярной сети Carrefour.

В компании сообщили, что на полках супермаркетов появятся назальные тесты для быстрой диагностики, которые приспособлены для самостоятельного применения гражданами без привлечения специалистов или специальных лабораторий.

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Carrefour закупил 1 млн таких тестов, которые поступят в розничную продажу в конце недели. Стоимость одного не превышает € 5.

По инструкции применения экспресс-теста, после проведения человеком несложных манипуляций, результат будет готов через 20-30 минут.

Коронавирус во Франции

Во Франции началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс во время выступления на Национальном собрании.

По его словам, этот этап характеризуется многочисленными новыми штаммами коронавируса.

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