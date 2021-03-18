Народная партия за свободу и демократию (НПСД), которую возглавляет премьер-министр Марк Рютте, лидирует на выборах в парламент Нидерландов после подсчета половины голосов.

Результаты пока известны в 266 из 356 муниципалитетов. В крупнейших городах — Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте — подсчет голосов продолжается.

Партия Рютте, по предварительным результатам, должна получить 35 из 150 мест в национальном парламенте. Вторая строчка достанется Демократам-66 (Д66), которые смогут рассчитывать на 26 депутатских мандатов.

Погрешность составляет плюс-минус два места. Явка на парламентских выборах превысила 80%.

Комментируя результаты экзит-полов после голосования Рютте заявил, что благодарен избирателям за доверие, ведь именно оно позволило его партии стать крупнейшей в парламенте уже четвертые выборы подряд.

Также он добавил, что партия Д66 является очевидным выбором для сотрудничества в рамках правящей коалиции и выразил надежду, что формирование нового правительства не займет много времени.

Объединившись, НПСД и Д66 получат 61 место в парламенте, тогда как правящая коалиция должна иметь не менее 76 мест. Сейчас в Нидерландах сохраняется интрига, кто станет партнером этих двух партий. Скорее всего это будет партия Христианско-демократический призыв, которая работала уже с этими партиями и может получить 14-15 мест в парламенте.

Окончательные результаты выборов должен объявить Избирательный совет Нидерландов 26 марта.

Карантин в Нидерландах

В Нидерландах с марта начали ослаблять карантин. В частности возобновили работу образовательные учреждения. Однако комендантский час пока не отменяют, как и масочный режим.

С 3 марта в Нидерландах разрешили открыть розничные магазины. Однако они могут принимать клиентов только при условии предварительной записи — минимум за четыре часа до визита. К работе вернулись автошколы, маникюрные мастера, парикмахеры.

Источник: Нидерландская телерадиовещательная корпорация