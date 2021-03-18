В апреле в Великобритании значительно сократятся еженедельные поставки вакцин против Covid-19. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

NHS обратилась в центры вакцинации с просьбой не загружать систему бронирования с 29 марта.

Также орган просит сосредоточиться на вакцинации наиболее уязвимых к коронавирусу слоев населения.

Вместе с тем министр здравоохранения Мэтт Хэнкок успокаивает, что NHS регулярно рассылает такие “технические письма” в ответ на то, как поступают вакцины.

Сейчас в стране ожидают, что вакцин AstraZeneca будет меньше, чем ожидалось, потому, что половина заказа от индийского производителя препарата задерживается на четыре недели.

В свою очередь, представитель AstraZeneca обещает, что внутренняя цепочка поставок в Великобритании не испытает никаких сбоев, и это никоим образом не повлияет на график.

Великобритания имеет собственные заводы, которые еженедельно поставляют от одного до двух миллионов доз вакцины AstraZeneca. Есть также запасы, поступающие из бельгийского завода Pfizer.

К концу весны должны начать поступать первые дозы Moderna – третьей вакцины, утвержденной в Великобритании.

Сейчас почти половина взрослых британцев – более 25 млн человек – получили первую дозу вакцины против коронавируса. Примерно 1,7 млн получили вторую дозу.

Начать процесс введения первой дозы вакцины людям старше 50 лет правительство планирует с 15 апреля. Все взрослое население в Великобритании хотят иммунизировать до конца июля.

В Великобритании призвали делать прививки AstraZeneca

17 марта в Великобритании призвали делать прививки AstraZeneca. На безопасности вакцины настаивает министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, британский регулятор MHRA, Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам считают, что британско-шведская вакцина безопасна.

Около 13 стран приостановили использование вакцины AstraZeneca из-за опасений относительно образования тромбов.

Источник: BBC