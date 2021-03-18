Вакцина Johnson&Johnson эффективна против мутировавших штаммов коронавируса — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцину компании Johnson&Johnson в странах, где распространяются мутировавшие штаммы коронавируса.

Об этом заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.

По его словам, вакцина доказала свою эффективность в странах, где распространены различные варианты коронавируса.

— После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту, — заявил Кравиото.

Недавно ВОЗ разрешила применение вакцины Johnson&Johnson в экстренных случаях. Организация указала на безопасность вакцины и ее эффективность.

Вакцина Johnson&Johnson является первой однодозовой, которую внесли в список ВОЗ.

Источник: CGTN