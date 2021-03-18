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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Вакцина Johnson&Johnson эффективна против мутировавших штаммов коронавируса — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцину компании Johnson&Johnson в странах, где распространяются мутировавшие штаммы коронавируса.

вакцина Johnson & Johnson

Об этом заявил председатель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.

По его словам, вакцина доказала свою эффективность в странах, где распространены различные варианты коронавируса.

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— После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту, — заявил Кравиото.

Недавно ВОЗ разрешила применение вакцины Johnson&Johnson в экстренных случаях. Организация указала на безопасность вакцины и ее эффективность.

Вакцина Johnson&Johnson является первой однодозовой, которую внесли в список ВОЗ.

Источник: CGTN

Фото: Depositphotos

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