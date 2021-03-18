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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

За время президентства Трамп потерял $700 млн — Bloomberg

За время пребывания на посту президента состояние Дональда Трампа упало примерно на 700 млн долларов — до $2,3 млрд.

Дональд Трамп

Пандемия Covid-19 сильно ударила по его состояниям: офисные здания, брендовые отели и курорты Трампа потеряли доход и упали в цене.

Стоимость его самолетов и полей для гольфа также снизилась.

В настоящее время Трамп находится под уголовным расследованием его финансовых дел и его семейного бизнеса.

Bloomberg проанализировал финансовые и другие документы за май 2016 года и январь 2021 года, чтобы рассчитать состояние Трампа до и после того, как он стал президентом США.

Коммерческая недвижимость Трампа составляет около трех четвертей его состояния.

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Стоимость офисных башен, которыми он владеет или совладеет, резко упала по мере того, что все больше людей работают из дома, и эта тенденция может сохраниться в долгосрочной перспективе.

Bloomberg оценивает падение стоимости его основных владений коммерческой недвижимости на 26%.

Он также владеет, управляет или лицензирует свое имя примерно на дюжину отелей и курортов, а также на 19 полей для гольфа.

Хотя гольф стал популярным во время пандемии как социально дистанцированный вид спорта на открытом воздухе, два поля Трампа в Шотландии постоянно теряли деньги.

Дональд Трамп также владеет парком самолетов, в том числе Boeing 757. Этим самолетам уже несколько десятилетий, и, согласно финансовым отчетам, опубликованным Bloomberg, с годами их стоимость снизилась.

Семь самолетов оценили примерно в $59 млн в 2015 году, а пять — примерно в $6,5 млн в 2020 году. Стоимость самолетов Трампа за эти годы упала отчасти из-за того, что он продал часть своего парка.

Офис бывшего президента

В конце января Дональд Трамп возглавил организацию под названием Офис бывшего президента США.

Организация полностью заниматься его делами, перепиской, публичными заявлениями и выступлениями.

Таким образом Дональд Трамп будет оставаться в большой политике и формировать вокруг себя новую команду экспертов.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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