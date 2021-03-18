За время пребывания на посту президента состояние Дональда Трампа упало примерно на 700 млн долларов — до $2,3 млрд.

Пандемия Covid-19 сильно ударила по его состояниям: офисные здания, брендовые отели и курорты Трампа потеряли доход и упали в цене.

Стоимость его самолетов и полей для гольфа также снизилась.

В настоящее время Трамп находится под уголовным расследованием его финансовых дел и его семейного бизнеса.

Bloomberg проанализировал финансовые и другие документы за май 2016 года и январь 2021 года, чтобы рассчитать состояние Трампа до и после того, как он стал президентом США.

Коммерческая недвижимость Трампа составляет около трех четвертей его состояния.

Стоимость офисных башен, которыми он владеет или совладеет, резко упала по мере того, что все больше людей работают из дома, и эта тенденция может сохраниться в долгосрочной перспективе.

Bloomberg оценивает падение стоимости его основных владений коммерческой недвижимости на 26%.

Он также владеет, управляет или лицензирует свое имя примерно на дюжину отелей и курортов, а также на 19 полей для гольфа.

Хотя гольф стал популярным во время пандемии как социально дистанцированный вид спорта на открытом воздухе, два поля Трампа в Шотландии постоянно теряли деньги.

Дональд Трамп также владеет парком самолетов, в том числе Boeing 757. Этим самолетам уже несколько десятилетий, и, согласно финансовым отчетам, опубликованным Bloomberg, с годами их стоимость снизилась.

Семь самолетов оценили примерно в $59 млн в 2015 году, а пять — примерно в $6,5 млн в 2020 году. Стоимость самолетов Трампа за эти годы упала отчасти из-за того, что он продал часть своего парка.

Офис бывшего президента

В конце января Дональд Трамп возглавил организацию под названием Офис бывшего президента США.

Организация полностью заниматься его делами, перепиской, публичными заявлениями и выступлениями.

Таким образом Дональд Трамп будет оставаться в большой политике и формировать вокруг себя новую команду экспертов.