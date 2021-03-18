На распространение коронавируса влияют погодные условия, однако в первую очередь динамика распространения вируса зависит от ограничительных мер.

К такому выводу пришли эксперты Всемирной метеорологической организации, которая является специализированным учреждением ООН.

По словам экспертов, несмотря на то, что жизнеспособность коронавируса при более низких температурах длиннее, динамика его распространения связана с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

— Лабораторные исследования вируса SARS CoV-2, который вызывает Covid-19, позволили получить данные, свидетельствующие о том, что вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса, — говорится в сообщении.

В ВМО считают, что повышение температуры в Северном полушарии весной не должно служить основанием для ослабления противоэпидемических мер по борьбе с коронавирусом.

Эксперты также отметили, что на сегодня нет прямых свидетельств влияния загрязнения воздуха на жизнеспособность нового коронавируса.

Коронавирус в Украине

В Украине волна коронавируса постепенно переходит из западных в центральные регионы страны.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, на Западной Украине ситуация стабилизировалась. Хотя уровень загруженности больниц до сих пор превышает норму в 65%, новых случаев Covid-19 стало меньше.

Источник: ООН