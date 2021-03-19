Киев попал в красную зону, Верховная Рада уходит на карантин вместе со столицей, а в ЕС обеспокоены дефицитом вакцин. Главные новости о коронавирусе и карантине за 19 марта – на Фактах ICTV.

Минздрав сегодня обновил карантинные зоны. В красной оказался Киев, а Кировоградская область — в оранжевой.

Народные депутаты решили внести изменения в календарный план пятой сессии из-за введения жесткого трехнедельного локдауна в Киеве, поэтому Верховная Рада уходит на карантин до 13 апреля.

В то же время Украина перешла ко второму этапу вакцинации от коронавируса — со следующей недели начнут делать прививки семейным врачам.

Кроме того, на следующем заседании правительство примет решение о введении обязательных ПЦР-тестов на Covid-19 для иностранцев, сделанных не позднее, чем за 48 часов до въезда в Украину.

А в Европейском союзе обеспокоены дефицитом вакцин для остановки третьей волны коронавируса. Чтобы завершить вакцинацию групп риска, потребуется еще несколько недель.

— В Европе пока недостаточно доз вакцины, чтобы остановить третью волну вакцинацией. Даже если поставки на заказ с ЕС будут надежными, для полной вакцинации групп риска все равно потребуется несколько недель, — отметил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Правительство Чехии сегодня приняло решение продолжить жесткий карантин в стране до Пасхи. Локдаун продлится, как минимум, до 5 апреля, хотя должен был закончиться 21 марта.

Нидерланды изменили требования для украинцев, которые хотят попасть в страну. Если гражданин Украины прибыл для пересадки на другой рейс, он должен сдать в аэропорту ПЦР-тест.

Если же он прибыл именно в Нидерланды, должен сделать тест или показать его результаты, если с момента сдачи не прошло более 24 часов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 марта в Украине зафиксирован рекордный показатель заболеваемости с начала года — 15 850 больных коронавирусом.

За все время пандемии Covid-19 обнаружили у 1 519 926 украинцев.

От осложнений болезни за день умерло 262 человека, а выздоровели 4 592.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 210), а также во Львовской (1 140), Киевской (1 134) и Харьковской (1 085) областях.