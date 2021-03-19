По состоянию на 19 марта коронавирус в мире обнаружили у 121 464 666 жителей планеты.

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 535 860 людей.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 684 093 смертельных случая, за сутки 9 868 человек не смог побороть вирус.

Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место. За все время пандемии 364 184 603 человека вакцинировались от коронавируса.

Где больше всего заболели за день

Бразилия — 90 303;

США — 56 790;

Индия — 39 726;

Франция — 34 936;

Польша — 25 996.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 29 317 562;

Бразилия — 11 693 838;

Индия — 11 514 331;

Российская Федерация — 4 437 938;

Великобритания — 4 280 886.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 532 971;

Бразилия — 284 775;

Мексика — 195 908;

Индия — 159 370;

Великобритания — 125 926.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировали 1 519 926 случаев коронавируса. За сутки заболели 15 850 людей, в частности, 830 детей и 401 медработник. Госпитализация понадобилась 4 444 пациентам.

По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. В стране зафиксировали 29 515 летальных случаев, за последние сутки 262 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 4 592 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 248 782 людей.