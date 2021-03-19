PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Почти 10 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 19 марта

По состоянию на 19 марта коронавирус в мире обнаружили у 121 464 666 жителей планеты.

Почти 10 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 19 марта

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 535 860 людей.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 684 093 смертельных случая, за сутки 9 868 человек не смог побороть вирус.

Читайте
Киев "покраснел", Рада на карантине и дефицит вакцин в ЕС: коронавирус 19 марта

Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 17 место. За все время пандемии 364 184 603 человека вакцинировались от коронавируса.

Где больше всего заболели за день

  • Бразилия — 90 303;
  • США — 56 790;
  • Индия — 39 726;
  • Франция — 34 936;
  • Польша — 25 996.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 29 317 562;
  • Бразилия — 11 693 838;
  • Индия — 11 514 331;
  • Российская Федерация — 4 437 938;
  • Великобритания — 4 280 886.

Страны с наибольшим количеством смертей

  • США — 532 971;
  • Бразилия — 284 775;
  • Мексика — 195 908;
  • Индия — 159 370;
  • Великобритания — 125 926.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 19 марта в Украине зафиксировали 1 519 926 случаев коронавируса. За сутки заболели 15 850 людей, в частности, 830 детей и 401 медработник. Госпитализация понадобилась 4 444 пациентам.

По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего. В стране зафиксировали 29 515 летальных случаев, за последние сутки 262 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 4 592 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 248 782 людей.

Источник: World Health Organization

Фото: Pexels

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка