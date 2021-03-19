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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Сильный ветер: Белый дом объяснил падение Байдена на трапе самолета

78-летний президент США Джо Байден трижды споткнулся во время того, как поднимался вверх по трапу самолета. Белый дом сообщает, что с главой государства все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

Сильный ветер: Белый дом объяснил падение Байдена на трапе самолета

— Достаточно ветрено на улице, очень ветрено. Я сама чуть не упала на лестнице, — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Прокомментировала инцидент и руководитель пресс-службы Кейт Бедингфильд.

— Я знаю, что люди видели, как президент Байден проскользнул по лестнице, но я рада сообщить, что с ним все в порядке. Он даже не нуждается в помощи медицинской бригады, которая путешествует с ним. Ничто иное, как промах на лестнице.

Сильный ветер: Белый дом объяснил падение Байдена на трапе самолета

Осенью 2020 года президент США травмировал ногу, играя со своей собакой.

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