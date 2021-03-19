В столице Мексики вооруженные жители убили по меньшей мере 13 полицейских. Восемь офицеров работали в государственной полиции, пять других принадлежали к подразделению прокуратуры.
На полицейских напали, когда те патрулировали район Ллано-Гранде.
Представители власти сообщили, что это одно из самых массовых убийств силовых структур за последние годы.
– Эта атака является оскорблением для мексиканского государства. Мы ответим со всей силой и в соответствии с законом, – пообещал министр безопасности штата Мехико Родриго Мартинес-Селис.
Военная полиция и вооруженные силы Национальной гвардии Мексики ищут злоумышленников наземным и воздушным путем.
Приговор из-за откушенного пальца полицейскому в Гонконге
16 марта 24-летний участник протестов получил приговор из-за откушенного пальца полицейскому в Гонконге. Его приговорили к 5,5 годам тюрьмы.
Суд рассматривал дело протестующего по таким статьям, как хулиганство в общественном месте, нападение на полицейского и нанесение тяжких телесных повреждений.
Было установлено, что летом 2019 года обвиняемый действительно откусил полицейскому кончик безымянного пальца правой руки.
Также парень умышленно напал на двух других правоохранителей с зонтиком, подстрекая протестующих к нападению.