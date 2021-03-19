PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Это оскорбление для государства: в Мексике застрелили 13 полицейских

В столице Мексики вооруженные жители убили по меньшей мере 13 полицейских. Восемь офицеров работали в государственной полиции, пять других принадлежали к подразделению прокуратуры.

вбивство, пістолет

На полицейских напали, когда те патрулировали район Ллано-Гранде.

Представители власти сообщили, что это одно из самых массовых убийств силовых структур за последние годы.

– Эта атака является оскорблением для мексиканского государства. Мы ответим со всей силой и в соответствии с законом, – пообещал министр безопасности штата Мехико Родриго Мартинес-Селис.

Военная полиция и вооруженные силы Национальной гвардии Мексики ищут злоумышленников наземным и воздушным путем.

Приговор из-за откушенного пальца полицейскому в Гонконге

16 марта 24-летний участник протестов получил приговор из-за откушенного пальца полицейскому в Гонконге. Его приговорили к 5,5 годам тюрьмы.

Суд рассматривал дело протестующего по таким статьям, как хулиганство в общественном месте, нападение на полицейского и нанесение тяжких телесных повреждений.

Было установлено, что летом 2019 года обвиняемый действительно откусил полицейскому кончик безымянного пальца правой руки.

Также парень умышленно напал на двух других правоохранителей с зонтиком, подстрекая протестующих к нападению.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка