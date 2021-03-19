В столице Мексики вооруженные жители убили по меньшей мере 13 полицейских. Восемь офицеров работали в государственной полиции, пять других принадлежали к подразделению прокуратуры.

На полицейских напали, когда те патрулировали район Ллано-Гранде.

Представители власти сообщили, что это одно из самых массовых убийств силовых структур за последние годы.

– Эта атака является оскорблением для мексиканского государства. Мы ответим со всей силой и в соответствии с законом, – пообещал министр безопасности штата Мехико Родриго Мартинес-Селис.

Военная полиция и вооруженные силы Национальной гвардии Мексики ищут злоумышленников наземным и воздушным путем.

Приговор из-за откушенного пальца полицейскому в Гонконге

16 марта 24-летний участник протестов получил приговор из-за откушенного пальца полицейскому в Гонконге. Его приговорили к 5,5 годам тюрьмы.

Суд рассматривал дело протестующего по таким статьям, как хулиганство в общественном месте, нападение на полицейского и нанесение тяжких телесных повреждений.

Было установлено, что летом 2019 года обвиняемый действительно откусил полицейскому кончик безымянного пальца правой руки.

Также парень умышленно напал на двух других правоохранителей с зонтиком, подстрекая протестующих к нападению.