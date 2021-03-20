Коронавирус продолжает распространяться по миру. По данным ВОЗ, по состоянию на 20 марта в мире зафиксировали 121,9 млн случаев инфицирования коронавирусом. В Украине ситуация не улучшается — за сутки Covid-19 обнаружили в 15 292 человек.

Фактах ICTV собрали главные новости о коронавирусе и карантине 20 марта.

Коронавирус в Украине

За все время пандемии состоянию на 20 марта зафиксировали 1 535 218 случаев Covid-19. За сутки в стране выздоровели 5 190 пациентов, а умерли — 260.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях.

В 12 областях Украины и Киеве превышена норма госпитализации пациентов с Covid-19. В красную зону карантина вошла Одесса.

Также с 23 марта официально в г. Киев и в Одесской области будут введены противоэпидемические мероприятия из-за активного распространения коронавирусной инфекции.

Читайте Карантин в Киеве и в Одесской области будет действовать с 23 марта

Кроме того, за сутки вакцинировали наибольшее количество украинцев с начала иммунизации — 11 628 человек, в целом 104 342 человека.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству инфицированных Covid-19 являются США (29,3 млн), Бразилия (11,7 млн), Индия (11,5 млн), Россия (4,4 млн) и Великобритания (4,2 млн).

В Великобритании большая часть взрослого населения получило первую дозу вакцины против коронавируса.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия может запретить компании AstraZeneca экспорт вакцин, пока она не выполнит свои обязательства перед Европой. По ее словам, компания AstraZeneca сначала должна выполнить обязательства по поставкам в Европу.

Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием собственных сертификатов вакцинации от коронавируса. Это позволит открыть туризм между двумя странами.

В Польше на три недели ввели жесткий карантин. С 20 марта по всей стране закрыли гостиницы, учреждения культуры и спорта, а работу торговых центров ограничили, дети, которые в начальной школе снова учатся дистанционно.

Британский штамм Covid-19 в Украине

Британский штамм коронавируса зафиксировали в Киеве, Днепре, Львове и Харькове.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что этот штамм в несколько раз опаснее. В частности, он поражает не только легкие инфицированного, но и другие важные органы пациентов, даже если речь идет о здоровых людей без хронических заболеваний.

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