В Болгарии анонсировали высылку российских дипломатов

На фоне скандала премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал подготовить объявление российских дипломатов персонами нон грата.

Политик прямо призвал дипломатов, представляющих РФ, прекратить шпионаж на территории Болгарии.

Бойко Борисов заверил, что главной ценностью для него является национальная безопасность и независимость Болгарии.

— Опять в нашей стране должны быть объявлены нежелательными лицами российские дипломаты. Я обращаюсь к руководству российской дипломатии и хочу сказать им: прекратите шпионить! — сказал премьер-министр.

В четверг, 18 марта, силовики Болгарии провели задержания нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу РФ.

Предварительно, фигуранты работали над получением секретной информации от влиятельных болгарских политиков.

Российских дипломатов выдворили из Колумбии

В конце декабря Колумбия выслала двух российских дипломатов из страны из-за подозрений в шпионаже.

Дипломаты Александр Паристов и Александр Белоусов занимались вербовкой и поиском информации по разработке минеральных ресурсов Колумбии: для шпионажа они использовали беспилотники.

В ответ официальный Кремль послал двух колумбийских дипломатов.

За последний год это уже сьомий случай, когда российских дипломатов подозревают в шпионаже.

Ранее об аналогичной ситуации сообщалось в Чехии, Словакии, Австрии, Норвегии и Нидерландах: в каждом из случаев РФ отвечала зеркальными мерами.

Если дипломат того или иного государства занимается разведывательной деятельностью, он нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Конвенция была подписана в 1961 году, и с тех пор это один из ведущих документов дипломатии всего мира.

Источник: Blitz