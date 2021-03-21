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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В Болгарии анонсировали высылку российских дипломатов

На фоне скандала премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал подготовить объявление российских дипломатов персонами нон грата.

В Болгарии анонсировали высылку российских дипломатов

Политик прямо призвал дипломатов, представляющих РФ, прекратить шпионаж на территории Болгарии.

Бойко Борисов заверил, что главной ценностью для него является национальная безопасность и независимость Болгарии.

— Опять в нашей стране должны быть объявлены нежелательными лицами российские дипломаты. Я обращаюсь к руководству российской дипломатии и хочу сказать им: прекратите шпионить! — сказал премьер-министр.

В четверг, 18 марта, силовики Болгарии провели задержания нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу РФ.

Предварительно, фигуранты работали над получением секретной информации от влиятельных болгарских политиков.

Российских дипломатов выдворили из Колумбии

В конце декабря Колумбия выслала двух российских дипломатов из страны из-за подозрений в шпионаже.

Дипломаты Александр Паристов и Александр Белоусов занимались вербовкой и поиском информации по разработке минеральных ресурсов Колумбии: для шпионажа они использовали беспилотники.

В ответ официальный Кремль послал двух колумбийских дипломатов.

За последний год это уже сьомий случай, когда российских дипломатов подозревают в шпионаже.

Ранее об аналогичной ситуации сообщалось в Чехии, Словакии, Австрии, Норвегии и Нидерландах: в каждом из случаев РФ отвечала зеркальными мерами.

Если дипломат того или иного государства занимается разведывательной деятельностью, он нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Конвенция была подписана в 1961 году, и с тех пор это один из ведущих документов дипломатии всего мира.

Источник: Blitz

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