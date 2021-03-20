По состоянию на вечер 20 марта коронавирус в мире обнаружили уже у 121 969 225 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось почти на полмиллиона.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже 2 694 095 пациентов.

Побороли коронавирус уже более 99,2 млн человек в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 30 434 541;

Индия — 11 877 009;

Бразилия — 11 590 373;

Россия — 4 447 570;

Великобритания — 4 291 271.

Первую десятку стран с наибольшим количеством случаев коронавируса замыкают Франция, Италия, Испания, Турция и Германия.

За минувшие сутки больше новых случаев, не считая США и Индии, было обнаружено в Польше (+26 405). Страна находится на четырнадцатом месте в мировом рейтинге распространения коронавируса.

Для сравнения, в Италии за вчерашние сутки обнаружили более 23 тыс. новых случаев, в Великобритании — более 5 тыс. случаев, в Германии — всего 3 тыс.

Украина в мировом рейтинге находится на 17-м месте, расположившись между Южной Африкой и Чехией.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заболели еще 15 292 человека. Госпитализация понадобилась почти трети — 4 369 пациентам.

За минувшие сутки от Covid-осложнений умерло 260 человек, с начала пандемии — 29 775.

По состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировано уже 1 535 218 случаев коронавируса.

Источник: ВОЗ