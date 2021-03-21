Коронавирус в мире стремительно распространяться. По состоянию на 21 марта в мире зафиксировано 122 524 424 случаев коронавирусной болезни.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерло 2 703 620 человек.

Фактах ICTV собрали главные новости о коронавирус и карантин по 21 марта.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 марта в Украине 1 546 363 больных коронавирус. За сутки заболели 11 145 человек, в том числе 199 медицинских работников и 585 детей. Госпитализация понадобилась 4 838 людям.

Больше всего случаев коронавируса за сутки обнаружили во Львовской (1 117), Харьковской (879) и Житомирской (814) областях.

По состоянию на утро 21 марта уже 108 309 украинцев вакцинировались от коронавируса. За сутки медики привили 3 968 человек.

За сутки больше человек привили в Киевской области — 550. За весь период лидером по количеству вакцинированных является Донецкая область. Там иммунизировали 8 244 человека.

Учитывая напряженную ситуацию с распространением коронавируса в Николаеве усиливают карантинные меры. В городе с 24 марта по 4 апреля будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина, однако на область они не распространяются.

Карантин в мире

Между тем во Франции решили временно переоборудовать главный стадион страны Стад де Франс в крупнейший центр вакцинации против коронавируса.

Власти французского департамента Сен-Сен-Дени надеются, что такое решение позволит ежедневно вакцинировать тысячи французов, которые не могут оперативно этого сделать, ведь больницы переполнены.

В Польше 80% выявленных больных с коронавирусом инфицированы британским штаммом.

Однако, по словам генерального директора компании BioNTech, к концу лета жесткий карантин и локдаун во многих странах Европы и в США уже будут не нужны. Однако ограничительные меры останутся.