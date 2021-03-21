В Гане (страна в Западной Африке) по подозрению в похищении вакцины от коронавируса задержали трех чиновников. По версии правоохранителей, сотрудники Министерства здравоохранения присвоили 36 ампул препарата Covishield.

Вакцину они вводили собственным клиентам, одна доза стоила около $35.

Кроме того, полиция подозревает еще одного работника ведомства. Он также мог украсть 26 ампул вакцины Covishield.

Скандал с министрами здравоохранения в Бразилии

В Бразилии с начала пандемии коронавируса уволили трех министров здравоохранения. Страна долгое время занимает второе место в рейтинге распространения Covid-19 в мире.

При третьем министре Эдуардо Пазуелло количество летальных случаев в Бразилии возросло до почти 280 тыс. В народе ему дали прозвище Кошмар.

Источник: Ghana News