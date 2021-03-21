Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от Covid на €16 млрд

Злоумышленники пытались продать странам Европейского Союза несуществующие вакцины от коронавируса на сумму в €16 млрд. Информацию подтвердили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством.

Среди стран, которым предлагались несуществующие вакцины, была и Финляндия. Как отметил гендиректор Бюро Вилли Итяля, чаще всего мошенники действуют из стран третьего мира.

— Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует, — объясняет Итяля.

Вакцинация во Франции

Во Франции решили временно переоборудовать главный стадион страны Стад де Франс в крупнейший центр вакцинации против коронавируса.

Власти французского департамента Сен-Сен-Дени надеется, что такое решение позволит ежедневно вакцинировать тысячи французов, которые не могут оперативно этого сделать, ведь больницы переполнены.

Источник: Yle