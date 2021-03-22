Куба находится на финальной стадии испытаний собственной вакцины от коронавируса. В связи с этим в рамках заключительного этапа клинических испытаний планируют вакцинировать 150 тыс. людей.

В первую очередь вакциной Soberana 2 будут иммунизировать медицинских сотрудников и людей из группы повышенного риска. Вакцинация начнется 22 марта.

По словам министра внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка, третья фаза испытаний этой вакцины демонстрирует безопасность препарата. В связи с этим приняли решение как можно скорее вакцинировать такое количество людей.

Регулирующий орган Кубы 18 марта также утвердил вторую вакцину против коронавируса Abdala для исследования препарата.

Коронавирус на Кубе

Куба переживает самую серьезную вспышку коронавируса с начала пандемии после открытия своих границ в конце 2020 года. На острове с населением 11 млн жителей ежедневно регистрируют от 600 до 1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, что намного выше показателей прошлого года.

Правительство пообещало провести вакцинацию всего населения в этом году с помощью одной из пяти экспериментальных прививок, которые находятся на стадии разработки.

Источник: US News