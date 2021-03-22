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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

На Кубе в рамках испытаний собственной Covid-вакцины иммунизируют 150 тыс. человек

Куба находится на финальной стадии испытаний собственной вакцины от коронавируса. В связи с этим в рамках заключительного этапа клинических испытаний планируют вакцинировать 150 тыс. людей.

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

В первую очередь вакциной Soberana 2 будут иммунизировать медицинских сотрудников и людей из группы повышенного риска. Вакцинация начнется 22 марта.

По словам министра внешней торговли и инвестиций Родриго Мальмьерка, третья фаза испытаний этой вакцины демонстрирует безопасность препарата. В связи с этим приняли решение как можно скорее вакцинировать такое количество людей.

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Регулирующий орган Кубы 18 марта также утвердил вторую вакцину против коронавируса Abdala для исследования препарата.

Коронавирус на Кубе

Куба переживает самую серьезную вспышку коронавируса с начала пандемии после открытия своих границ в конце 2020 года. На острове с населением 11 млн жителей ежедневно регистрируют от 600 до 1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, что намного выше показателей прошлого года.

Правительство пообещало провести вакцинацию всего населения в этом году с помощью одной из пяти экспериментальных прививок, которые находятся на стадии разработки.

Источник: US News

Фото: Pexels

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