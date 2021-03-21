По состоянию на 21 марта коронавирус в мире обнаружили у 122 524 424 жителей планеты.
За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 513 797 людей.
За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 703 620 смертельных случаев, за сутки 9 084 человек не смогли побороть вирус.
Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 16 место. За все время пандемии 392 609 534 человека вакцинировались от коронавируса.
Где больше всего заболели за день
- Бразилия — 90 570;
- США — 61 382;
- Индия — 43 846;
- Франция — 34 658;
- Польша — 21 850.
Где больше всего больных коронавирусом
- США — 29 437 770;
- Бразилия — 11 871 390;
- Индия — 11 599 130;
- Российская Федерация — 4 456 869;
- Великобритания — 4 291 275.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США — 536 008;
- Бразилия — 290 314;
- Мексика — 197 219;
- Индия — 159 755;
- Великобритания — 126 122.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 21 марта в Украине зафиксировали 1 546 363 случая коронавируса. За сутки заболели 11 145 людей, в частности, 585 детей и 199 медработников. Госпитализация понадобилась 4 838 пациентам.
По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего, в связи в этим во многих областях начались вводить жесткий карантин и локдаун.
В стране зафиксировали 29 941 летальный случай, за последние сутки 166 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 3 877 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 257 849 людей.