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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Более 9 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 21 марта

По состоянию на 21 марта коронавирус в мире обнаружили у 122 524 424 жителей планеты.

Более 9 тыс. смертей за сутки: коронавирус в мире 21 марта

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 513 797 людей.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 703 620 смертельных случаев, за сутки 9 084 человек не смогли побороть вирус.

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Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 16 место. За все время пандемии 392 609 534 человека вакцинировались от коронавируса.

Где больше всего заболели за день

  • Бразилия — 90 570;
  • США — 61 382;
  • Индия — 43 846;
  • Франция — 34 658;
  • Польша — 21 850.

Где больше всего больных коронавирусом

  • США — 29 437 770;
  • Бразилия — 11 871 390;
  • Индия — 11 599 130;
  • Российская Федерация — 4 456 869;
  • Великобритания — 4 291 275.

Страны с наибольшим количеством смертей

  • США — 536 008;
  • Бразилия — 290 314;
  • Мексика — 197 219;
  • Индия — 159 755;
  • Великобритания — 126 122.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 21 марта в Украине зафиксировали 1 546 363 случая коронавируса. За сутки заболели 11 145 людей, в частности, 585 детей и 199 медработников. Госпитализация понадобилась 4 838 пациентам.

По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего, в связи в этим во многих областях начались вводить жесткий карантин и локдаун.

В стране зафиксировали 29 941 летальный случай, за последние сутки 166 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 3 877 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 257 849 людей.

Источник: World Health Organization

Фото: Pexels

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