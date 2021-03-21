По состоянию на 21 марта коронавирус в мире обнаружили у 122 524 424 жителей планеты.

За последние сутки количество зарегистрированных случаев увеличилось на 513 797 людей.

За весь период пандемии от осложнений Covid-19 зафиксировали 2 703 620 смертельных случаев, за сутки 9 084 человек не смогли побороть вирус.

Украина в мировом антирейтинге распространения болезни занимает 16 место. За все время пандемии 392 609 534 человека вакцинировались от коронавируса.

Где больше всего заболели за день

Бразилия — 90 570;

США — 61 382;

Индия — 43 846;

Франция — 34 658;

Польша — 21 850.

Где больше всего больных коронавирусом

США — 29 437 770;

Бразилия — 11 871 390;

Индия — 11 599 130;

Российская Федерация — 4 456 869;

Великобритания — 4 291 275.

Страны с наибольшим количеством смертей

США — 536 008;

Бразилия — 290 314;

Мексика — 197 219;

Индия — 159 755;

Великобритания — 126 122.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 21 марта в Украине зафиксировали 1 546 363 случая коронавируса. За сутки заболели 11 145 людей, в частности, 585 детей и 199 медработников. Госпитализация понадобилась 4 838 пациентам.

По словам представителей государства, на территории Украины началась третья волна коронавируса. Ситуация с коронавирусом в Украине оставляет желать лучшего, в связи в этим во многих областях начались вводить жесткий карантин и локдаун.

В стране зафиксировали 29 941 летальный случай, за последние сутки 166 людей умерли от Covid-19. Однако страшную болезнь за сутки смогли преодолеть 3 877 украинцев, всего за период пандемии вылечились 1 257 849 людей.